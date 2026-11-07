Rugby, Italia travolta dal Sudafrica nel Nations Championship

L’Italia di Rugby è stata nettamente battuta a Torino dal Sudafrica per 66-7 nella quarta giornata di Nations Championship. Gli Azzurri di Gonzalo Quesada erano chiamati subito a quella che era stata annunciata la sfida più complicata contro i bicampioni del mondo. E così è stato. Gli Springboks hanno messo a segno nove mete, sei delle quali nel primo tempo chiuso 45-0. L’unica meta azzurra è stata firmata da Federico Ruzza. I tanti infortuni dell’Italia hanno pesato sull’andamento del match. Gli Azzurro torneranno in campo sabato prossima a Genova sfidando l’Argentina.

“Sapevamo che c’era una differenza tra noi e gli Springboks, abbiamo cercato di metterli sotto pressione. Loro hanno fatto un primo tempo pazzesco, di altissimo livello. C’è delusione per alcuni errori non forzati, i nostri avanti hanno cercato di tenere in mischia e nel drive ma ci siamo trovati spesso sotto pressione. Il dominio loro è stata totale, nel secondo siamo andati un po’ meglio”. Questa a Sky Sport l’analisi del match da parte del Ct dell’Italia, Gonzalo Quesada, dopo la pesante sconfitta degli Azzurri. “E’ dura ma al tempo stesso non dobbiamo essere troppo duri con noi stessi e accettare di aver giocato contro i migliori al mondo. Dobbiamo lavorare, ci sono tanti aspetti dove possiamo fare meglio. Abbiamo adesso una settimana per farlo in vista della gara di sabato contro l’Argentina che dopo la sconfitta con l’Irlanda non accetterà di perdere per due partite di fila. Il calendario è fatto così. Con una settimana di lavoro in più dobbiamo fare molto meglio di oggi”, ha concluso.