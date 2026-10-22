Tragedia nel rugby in Francia, 17enne muore durante una partita a Marmande

La Federazione francese di rugby ha annunciato la morte di una giocatrice diciassettenne tesserata con l’Union du Bassin Marmandais. La ragazza, Clea, è deceduta sabato a Marmande durante una partita di rugby tra la sua squadra e l’Agen Agglo Rugby, “vittima di un incidente”.

Secondo quanto riportato da La Depeche, la giocatrice ha subito un arresto cardiorespiratorio in seguito a un violento colpo alla testa. Rianimata dai soccorritori, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pellegrin di Bordeaux, dove purtroppo è deceduta a causa delle ferite riportate.

“Questa perdita ha profondamente colpito l’intera comunità del rugby. In questi momenti di grande tristezza, la FFR desidera esprimere il suo pieno sostegno e la sua solidarietà alla famiglia e ai cari di Cléa” – si legge nel comunicato della federugby francese – “Estende inoltre le sue più sincere condoglianze alle sue compagne di squadra, agli allenatori e a tutti i membri dell’Union du Bassin Marmandais, profondamente colpiti da questa terribile tragedia”.