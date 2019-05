Roma, torna la Longevity Run: Martedì la presentazione dell'evento

di ntl

Roma, 3 mag. (LaPresse) - Appuntamento martedì 7 maggio alle 11.30 al Cinema Trevi, Vicolo del Puttarello 25 a Roma per la presentazione della Longevity Run, l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo si terrà nella Capitale venerdì 10 maggio.

Un'iniziativa di sport e prevenzione, con check-up gratuiti a cura degli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell'Università Cattolica, per sensibilizzare la popolazione italiana sull'importanza di uno stile di vita sano, di una alimentazione corretta e completa e sul valore della prevenzione per garantirsi una longevità in buona salute. Appuntamento in una location evocativa, lo stadio 'Nando Martellini' delle Terme di Caracalla, per una giornata dedicata a prevenzione, salute e sport, elementi indispensabili per chi voglia assicurarsi longevità di successo.

Quest'anno la Longevity Run andrà in tour per l'Italia. In programma tre tappe: Roma il 10 maggio, San Gabriele Piozzano (Piacenza) il 26 maggio e Madonna di Campiglio (Trento) il 3 agosto. Modera l'evento Milly Carlucci. Interverranno Marco Elefanti, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS; Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale; Roberto Bernabei, Presidente INRCA (Istituto nazionale riposo e cura anziani), Presidente Italia Longeva; Francesco Landi, Direttore UOC Riabilitazione, Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS; Massimiliano Monteforte, fondatore progetto Purosangue e Race Director ; Giuseppe Pulina, Presidente Carni Sostenibili; Salvatore Castiglione, Corporate Affairs Director, Danone; Alessandro Militi, Vice President, Fox Networks Group Italy Madrina della corsa sarà Sofiia Yaremchuk, campionessa di mezzofondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata