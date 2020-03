Olimpiadi rinviate, Federica Pellegrini ironizza: 'Ca**o, devo nuotare un altro anno!' - VIDEO

"Ragazzi, allora... forse lo sapete già, ma adesso è ufficiale: le Olimpiadi sono state rimandate di un anno esatto. Quindi si faranno lo stesso periodo in cui si sarebbero dovute tenere quest'anno, cioè dal 24 luglio. Invece che nel 2020, si terranno il prossimo anno". Con questo post su Instagram, Federica Pellegrini annuncia ai suoi follower il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo al 2021. Lo ha comunicato il Comitato Olimpico Internazionale dopo che la notizia era stata anticipata dal premier giapponese Shinzo Abe. "Ho appena ricevuto la notizia. Devo dire che, in questo momento, sono un po' in due binari paralleli. Da un lato... che ca**o! Devo nuotare un altro anno! Non ci voglio credere. Sembra una barzelletta. Sembra il destino. Fatto sta che non posso smettere di nuotare", ironizza la Divina, che poi, però, si fa seria: "Se non fosse successo tutto quello che sta succedendo nel mondo, avrei preferito gareggiare quest'anno. Però, considerato che molti atleti non sarebbero arrivati preparati per fare un'Olimpiade, la decisione di spostarle tra un anno è giusta. Ci prepareremo al meglio e speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno".