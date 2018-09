Olimpiadi 2026, sindaco Cortina:Noi proseguiamo, è grande opportunità

di acp/abf

Roma, 18 set. (LaPresse) - “Noi proseguiamo. Mi sono sentito con il Governatore Zaia e con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Crediamo sia una grande opportunità per il Lombardo Veneto e per l'Italia intera. Dispiace che Torino e il Piemonte non ci siano. Al sottosegretario Giorgetti va riconosciuto il grande lavoro di cucitura che ha cercato di fare in questi giorni. Noi siamo convinti di aver presentato una candidatura forte. Il mio vicesindaco è in partenza per Losanna per presentare la candidatura. E' una candidatura molto più low cost rispetto a Torino 2006, sarà di qualche centinaio di milioni di euro. Ma possiamo sfruttare una serie di infrastrutture già esistenti”. Così Giampietro Ghedina sindaco di Cortina d'Ampezzo, poco fa ai microfoni di Fuorigioco condotto da Ilaria Sotis e Claudio de Tommasi su Rai Radio1.

