Olimpiadi 2026, Coni ufficializza candidatura di Milano-Cortina. Appendino: "Con i voti sul dossier, Torino è ancora in campo"

"Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". Lo ha annunciato durante la riunione di Giunta il presidente della Regione Lombardia. Si fa sentire la sindaca di Torino, Chiara Appendino: "Il Coni porti in votazione i dossier, la candidatura di Torino è ancora in campo. Si entri nel merito dei dossier, si analizzino costi in modo analitico e Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte".

Il Coni ha inviato una lettera al presidente del Cio, Thomas Bach, per confermare la candidatura congiunta alle Olimpiadi: "È un progetto innovativo, in linea con le linee guida dell'Agenda 2020 e le sue nuove norme, che include non solo le città di Milano e Cortina ma anche le rispettive Regioni, Lombardia e Veneto, che sono entrambe pronte a supportare la candidatura e dare le garanzie".

Soddisfatto il governatore del Veneto Luca Zaia: "Siamo ovviamente felicissimi di questa scelta. Ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un'Olimpiade memorabile. Avanti tutta!", ha commentato su Facebook postando anche la lettera con cui il presidente del CONI Giovanni Malagò ha ufficializzato la candidatura delle due città.

Per il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina "è una grande opportunità per i due territori del Veneto e della Lombardia: è un binomio vincente, Milano-Cortina e Cortina-Milano. Non sarà solo una buona candidatura, ma sarà vincente. Aspettiamo il 2026 per ospitare i giochi.. - ha commentato a LaPresse la candidatura ufficiale delle due città - Per il nostro territorio, per Cortina è un' occasione di sviluppo della montagna e di rilancio della nostra città, regina delle Dolomiti, che vede nei Giochi la possibilità di un rinnovo delle infrastrutture. È un evento internazionale che darà prestigio", ha concluso il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata