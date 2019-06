Olimpiadi 2026, alle 18 il verdetto sulla candidatura Milano-Cortina

L'Italia sfida la Svezia con Stoccolma-Are per i Giochi invernali. Video-messaggio di Mattarella per la presentazione: "Se vorrete premiare questo progetto il mondo olimpico vivrà una splendida esperienza". Conte: "Governo determinato nel sostegno"

E' il grande giorno. Questa sera alle 18 il Comitato Olimpico Internazionale annuncerà il nome della città che ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026. L'Italia è in lizza con Milano-Cortina, l'altra candidatura è svedese con Stoccolma-Are. Saranno 82 i delegati del Cio chiamati a votare, 41 i voti necessari per vincere. La lunga giornata per la delegazione italiana, guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, è iniziata alle 10.45 con l'ultima riunione tecnica a porte chiuse, seguita da una sessione di domande e risposte. Presenti fra gli altri Luca Cordero di Montezemolo, Gabriele Galateri di Genola presidente di Generali, Armin Zoeggeler, Michela Moioli, Marcello Lippi, Sofia Goggia, Nicola Pietrangeli, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, Evelina Christillin, Arianna Fontana, oltre al sindaco di Milano Beppe Sala, i presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto, Aurelio Fontana e Luca Zaia.



La delegazione italiana a Losanna

"I Giochi saranno un grande evento, coinvolgendo le popolazioni delle città e non solo. Il movimento olimpico e i suoi valori si diffonderanno in Italia e nel globo con i giochi di Milano-Cortina". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo videomessaggio mostrato durante la presentazione della candidatura di Milano-Cortina ai Giochi 2026 a Losanna. "Caro presidente Bach, come ho sottolineato in occasione del nostro ultimo incontro, l'Italia ha apprezzato la riforma del Cio con l'Agenda-2020 e questa candidatura ne è la testimonianza. Con rispettosa attenzione attendiamo risultato di oggi e siamo certi che se vorrete premiare questo progetto il mondo olimpico vivrà una splendida esperienza a Milano-Cortina", aggiunge Mattarella.

A Losanna c'è anche il premier Giuseppe Conte. "Dreaming together è il motto della candidatura di Milano e Cortina e, onestamente, non riesco ad immaginarne uno più appropriato. Questo sogno olimpico non è solo il sogno di due città, è il sogno di un intero Paese, il nostro Paese. Non soltanto il governo, ma anche le Regioni e le città sono pienamente determinate a sostenere questo progetto con tutte le garanzie necessarie", ha detto il presidente del Consiglio nel discorso di presentazione della candidatura italiana,

