Nuoto, Manuel: Come mi vedo fra 10 anni? Spero in piedi

di acp/npf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - "Come mi vedo fra 10 anni ? Spero in piedi". Lo dice Manuel Bortuzzo nel corso di un incontro con la stampa al centro federale della Fin di Ostia. "Per guardare avanti non bisogna guardare indietro - aggiunge - la mia vita e' sempre la stessa. C'e' un problema logistico ma sono quello di sempre. Potevo battere la testa e non essere più me stesso".

