Tuffi nella neve, il curioso allenamento della Nazionale di nuoto

Tuffi nella neve per la Nazionale italiana di nuoto in ritiro a Livigno. Il video del curioso "allenamento" è stato postato su Instagram dall'atleta Alessandro Miressi, con la scritta: "Gli abominevoli uomini delle nevi". I nuotatori non hanno resistito alla tentazione di lanciarsi nel tappeto bianco che circonda la piscina, dopo le forti nevicate degli ultimi giorni.