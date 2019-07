Parata di stelle nella ISL: a dicembre la finale show a Las Vegas

Al via ad ottobre la International Swimming League a squadre, la 'Champions' del nuoto. Dopo tappe in Usa ed Europa l'atto conclusivo della competizione il 20 e 21 dicembre nella capitale del divertimento in Nevada. In vasca star come Federica Pellegrini, Ledecky, Manadou e Chalmers