Pallanuoto, Italia campione del mondo: battuta in finale la Spagna 10-5

Il Settebello è campione del mondo di pallanuoto. L'Italia di Sandro Campagna ha battuto 10-5 la Spagna nella finale per l'oro a Gwangju. E' il quarto titolo mondiale per gli azzurri: l'ultimo risaliva a Shanghai 2011. Incontro guidato sin dall'inizio dalla Nazionale italiana (parziali 2-2, 3-1, 3-1, 2-1). Settebello a segno con Luongo e Dolce (una doppietta per ciascuno), Echenique, Figlioli, Renzuto, Aicardi, Di Fulvio e Bodegas. Il bronzo è andato alla Croazia che nella finale per il terzo posto ha battuto 10-7 l'Ungheria.



