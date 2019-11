Nuovo record italiano di Bendetta Pilato nei 50 rana donne

Benedetta Pilato continua a stupire e fa suo un altro record nei 50 rana. Dopo il primato in vasca lunga, la quattordicenne nuotatrice tarantina della CC Aniene, vicecampionessa mondiale a Gwangju, si prende anche quello in corta a Genova fermando il cronometro sui 29"41 nella prima mattina di gare della 46^ edizione del Trofeo Nico Sapio, intitolato alla memoria del giornalista Rai che morì insieme alla selezione della nazionale nell'incidente aereo del Convair Lufthansa in atterraggio a Brema il 28 gennaio 1966.

L'allieva di Vito D'Onghia ha stabilito il settimo crono all time mondiale nella graduatoria che vede in testa la giamaicana Alia Atkinson col record di 28"56. Migliorato anche il precedente record italiano di Martina Carraro: l'atleta genovese l'aveva stabilito lo scorso 12 dicembre quando toccò in 29"59, conquistando il bronzo nella finale dei Mondiali in vasca corta di Hangzhou.

