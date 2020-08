Nuoto, Sette Colli: Paltrinieri vince 1500 sl con record d'Europa

Un fantastico Gregorio Paltrinieri ha vinto i 1500 sl al Trofeo Sette Colli di Roma, valido anche per i campionati italiani, stabilendo il nuovo primato Europeo ed Italiano con il tempo di 14 minuti, 33 secondo e 10 centesimi. Il precedente primato europeo e italiano apparteneva allo stesso Paltrineri in 14.34.04, stabilito a Londra nel 2016. Secondo posto per Domenico Acerenza con un ottimo 14.49.98, terzo il francese Marc-Antoine Olivier in 15.06.29.

"E' troppo bello, non sapevo quanto stavo facendo. Mi rendevo conto di andare forte, sentivo la nuotata come mai prima. Non avrei mai sognato di fare 14.33, il giorno dopo gli 800. Sono contentissimo", ha commentato Paltrinieri ai microfoni di RaiSport. "Credo di essere stato sempre coraggioso a fare quello che volevo fare, sentivo che era il momento giusto. E' come in una relazione d'amore, quanto manca qualcosa è meglio finirla. Ora mi sto divertendo un sacco e si vede, prendo le gare anche in modo diverso", ha aggiunto il campione carpigiano tornando sulla sua decisione di cambiare società e allenatore.

