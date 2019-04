Nuoto, Pellegrini: "Non so se farò i 200 sl ai Mondiali"

Federica Pellegrini non è sicura che tornerà a competere nei 200 stile libero. "Non sono ancora sicura - ha detto la campionessa ai microfoni di Radio1 a margine degli Assoluti di Riccione - di tornare a questa gara a livello internazionale, mi piaceva strappare la qualificazione come nei 100. Andremo al nono mondiale e poi decideremo man mano il percorso da fare". Poi ha aggiunto: "Dopo le Olimpiadi si chiuderà la mia carriera nel nuoto, di questo sono abbastanza sicura", ha aggiunto.

Sul futuro in tv, dopo la sua esperienza a Italia's Got Talent, Pellegrini ha aggiunto: "Diciamo che nell'ultimo anno ho approcciato un mondo che mi ha divertito. Mai dire mai. Comunque ora la mia priorità sono i Giochi olimpici del 2020". La campionessa veneta ha avuto anche modo di parlare della 'sua' Juventus, attesa mercoledì dall'andata del quarto di finale Champions ad Amsterdam con l'Ajax. Approccio scaramantico il suo: "Faccio un grandissimo in bocca al lupo, tiferò come ho sempre fatto, però detto questo non voglio aggiungere altro…". Pellegrini ha chiuso il suo intervento a Raio 1 Rai esprimendo i classici tre desideri: "Il primo è legato al nuoto ma lo tengo per me. Il secondo è la salute per tutta la mia famiglia. Il terzo serenità per tutti".

