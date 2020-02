Nuoto, Magnini assolto dal Tas

Filippo Magnini è stato assolto. Il Tas, la corte di arbitrato di Losanna ha ribaltato la sospensione decisa dal Tribunale antidoping italiano. L'ex nuotatore era stato squalificato per quattro anni per tentato doping, sia in primo che in secondo grado. "Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa", scrive Magnini sul suo profilo Instagram.

