Nuoto, International Swimming League: aperta vendita ticket per Londra e Usa

E' aperta da oggi la prevendita dei biglietti per le appuntamenti di Londra e degli Usa dell'International Swimming League, che inizierà il weekend del 5-6 ottobre a Indianapolis, all'Indiana University Natatorium. Il formato innovativo dell'ISL, a cui parteciperanno le più importanti stelle del nuoto, da Adam Peaty a Katie Ledecky e Caleb Dressel passando per Federica Pellegrini e Cate Campbell, ha l'obiettivo di massimizzare lo spettacolo che potranno offrire gli atleti in vasca. La manifestazione prevede sette tappe, in calendario nei weekend tra ottobre e novembre, e si concluderà il 20 e 21 dicembre con le finali, che si terranno alla Mandalay Bay Arena di Las Vegas. Le gare negli Stati Uniti inizieranno alle ore 14, per permettere il massimo coinvolgimento del pubblico. Al via ci saranno otto team, di cui quattro con base americana: i Cali Condors guidati da Jason Lezak, i New York Breakers di Tina Andrew, i Los Angeles Current di Lenny Krayzelburg e i DC Trident di Kaitlin Sandeno. "Non vedo l'ora di mostrare al mondo ciò che la mia squadra può fare", ha dichiarato il GM dei Current Krayzelburg. "Abbiamo la prova che alla gente piace guardare il nuovo - ha sottolineato invece Sandeno, responsabile dei Trident - Vogliamo riuscire a utilizzare la nostra piattaforma per contribuire a mettere in risalto i nostro nuotatori e questo sport".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata