Nuoto, Europei vasca corta: Quadarella oro nei 400 sl donne

Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 400 stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca di Glasgow. La 20enne romana, già trionfatrice negli 800, ha chiuso con il tempo di 3'59"75, precedendo la tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4'00"01 e l'ungherese Ajna Kesely, terza in 4'00"04. Ottava l'altra azzurra in gara, Martina Rita Caramignoli, con il crono di 4'05"43.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata