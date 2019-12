Nuoto, Europei vasca corta: Pellegrini argento nei 200 stile

Federica Pellegrini ha vinto la medaglia d'argento nei 200 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta in svolgimento a Glasgow, in Scozia. La 'Divina' ha nuotato in 1'52"88, battuta dalla britannica Freya Anderson, oro in 1'52"77. Ottava piazza per Margherita Panziera (1'55"49).

