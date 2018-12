Nuoto, bene Quadarella, Bianchi e Pellegrini ai mondiali in vasca corta

Bene gli azzurri nella seconda giornata di gare ai Mondiali di nuoto in vasca corta in svolgimento ad Hangzhou (Cina) fino al 16 dicembre. Staffette miste, Ilaria Bianchi nei 200 farfalla e Simona Quadarella negli 800 stile libero (gara per le medaglie in programma giovedì) passano in finale. Via libera alla semifinale per Federica Pellegrini nei 100 stile libero e Piero Codia nei 100 farfalla. Passa in finale Ilaria Bianchi (200 farfalla) che nuota lontano dal suo best degli europei dello scorso anno di Copenaghen dove fu seconda, ma tocca col settimo tempo in 2'06"40: sufficiente per giocarsi un posto tra le prime. Comanda la statunitense Dahlia in 2'03"51. Entrano con l'ottavo tempo le staffette miste. Si parte subito con la 4x50 mista: Elena Di Liddo apre con 27"08 nel dorso, Arianna Castiglioni prosegue in 29"80 nella rana, Ilaria Bianchi in 26"14 nella farfalla e Margherita Panziera in 24"79 nello stile libero per l'1'47"81 sufficiente a cogliere l'ultimo posto utile per passare. Avanti gli Stati Uniti in 1'44"92.

Poi la 4x50 stile libero mista uomini e donne con Santo Condorelli che parte in 21"30 seguito da Andrea Vergani, primatista in vasca lunga e bronzo europeo, che tocca in 20"90 per dare il cambio alle ragazze: Elena Di Liddo nuota in 24"50 e Federica Pellegrini, dopo le batterie dei 100 stile libero, chiude in 25"02 per l'1'31"88 che accompagna l'Italia in finale. Falliscono l'accesso alla finale dei 200 stile libero Filippo Megli e Matteo Ciampi, entrambi bronzo europeo a Glasgow con la 4x200 sl, che chiudono rispettivamente al nono e al diciassettesimo posto le batterie. Il ventunenne fiorentino tocca col personale di 1'43"16 migliorando 76 centesimi, ma fallendo per 26 centesimi la prima finale iridata della carriera. Ciampi, romano allenato dal tecnico federale Stefano Franceschi per Esercito e Nuoto Livorno, invece tocca in 1'44"89. Federica Pellegrini torna in vasca dopo il quarto posto nei 200 stile libero. Alla fine chiude decima le batterie dei 100 stile libero in 53"17, un secondo più lenta del suo primato italiano. La regina del nuoto italiano è dietro alle specialiste mondiali regolate dalla statunitense Mallory Comenford, seconda nei 200 sl, che guida la classifica provvisoria in 52"18.

In semifinale anche Piero Codia nei 100 farfalla. Il campione europeo in lunga nuota il migliore stagionale in 50"07, vicino al personale di 49"96, e chiude quarto dietro il campione del mondo in lunga, lo statunitense Caeleb Dressel (49"23) e il primatista e campione in carica, il sudafricano Chad Le Clos (49"34); terzo tempo per il tedesco Marius Kusch (49"54). Peccato per Matteo Rivolta, primatista italiano, che prende male il suono dello starter, parte scomposto e viene squalificato. Chiude la giornata Simona Quadarella che si tuffa per la prima volta in un mondiale in corta. La romana, che compierà vent'anni il prossimo diciotto dicembre, chiude al quarto posto gli 800 stile libero in 8'16"68, lontana tre secondi dal personale. Miglior tempo per la 16enne cinese Wang Jianjiahe, in 8'07"59. Attesa per le finali del pomeriggio cui si sono qualificati martedì Fabio Scozzoli col primo tempo nei 100 rana e Martina Carraro (i due fanno coppia nella vita) col secondo nei 50 rana.

