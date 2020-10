Negativa al tampone, Federica Pellegrini è guarita dal Covid

Sospiro di sollievo per Federica Pellegrini, che finalmente può annunciare la guarigione dal coronavirus.

"Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAAA" scrive con ironia la nuotatrice sul proprio profilo Instagram.

Pellegrini aveva annunciato di aver contatto la malattia lo scorso 15 ottobre. Da quel giorno aveva tenuto informati tutti i suoi fan sul proprio stato di salute con videomessaggi quasi quotidiani.

"Sto bene già da qualche giorno, la febbre non è stata mai altissima i primi giorni, ho recuperato gusto e olfatto. La salute per fortuna c'è. Ho fatto il tampone, questa mattina ho avuto il risultato e purtroppo è ancora debolmente positivo. E questo mi dispiace, ma non è ancora detta ultima parola. Giovedì farò un altro tampone, e vediamo se almeno per una gara dell'Aqua Centurions possa esserci. Stare qui a casa mi fa alla testa. Sono stati giorni difficili, Vorrei essere lì con voi. Non riesco a stare in casa ferma", aveva scritto il 27 ottobre.

