Mondiali di nuoto, primo oro all'Italia: Quadarella vince 1500 stile libero

Primo oro per l'Italia ai Mondiali di nuoto in svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Simona Quadarella ha vinto i 1500 stile libero con il tempo di 15'40"89, realizzando il nuovo record italiano.

La nuotatrice romana, approfittando dell'assenza della campionessa statunitense Katie Ledecky, che ha dato forfait in extremis per recuperare da un malessere che l'ha colpita in questi giorni, ha condotto la gara con autorità, dominando sulle rivali. L'argento è andato alla tedesca Sarah Kohler, staccata quasi 8 secondi, il bronzo alla cinese Jianjiahe Wang, a oltre 10 secondi. Per la ventenne romana si tratta del primo oro nella rassegna continentale dopo i tre ori conquistati l'anno scorso agli Europei di Glasgow nei 400, 800 e 1500 stile libero.

