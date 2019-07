Mondiali di Nuoto, oro per Pellegrini e Paltrinieri

Una immensa Federica Pellegrini ha vinto ancora una volta la medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Oro anche per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero. Per l'Italia è la quarta medaglia in questi Mondiali dopo le due di martedì di Simona Quadarella (oro nei 1500) e di Martin Carraro (bronzo nei 100 rana).

Pellegrini ha raggiunto il gradino più alto del podio con il tempo di 1.54.22. Medaglia d'argento per l'australiana Ariarne Titmus in 1.54.66, bronzo per la svedese Sarah Sjoestroem in 1.54.78 e che ha accusato un leggero malore al termine della gara. Per la straordinaria Pellegrini sono otto i podi mondiali in carriera nei 200 stile libero, con 4 titoli, il secondo consecutivo, 3 argenti e un bronzo. "Non ci credo ancora, ho fatto quello che ho voluto sentendomi come volevo. E' stato incredibile anche il tempo, vuol dire che tutto il lavoro che stiamo facendo paga tanto e forse come non mai. Sono tanto contenta perché è il mio ultimo mondiale", ha commentato Federica in lacrime. "A me piace lavorare, non sempre i risultati sono arrivati ma questa volta è incredibile. Sono felice, Budapest è stato voluto fortemente ma mai avrei immaginato l'oro. Qui sono successe una serie di cose strane, mi sono trovata a giocarmi qualcosa di importante arrivando così di passaggio: è bellissimo", concluda Pellegrini prima di salire sul podio "per cantare l'Inno di Mameli".

Paltrinieri ha vinto con il tempo di 7.39.27, nuovo record europeo. Medaglia d'argento per il norvegese Henrik Christiansen in 7.41.28, bronzo al francese David Aubry in 7.42.08. Fuori dal podio, invece, il campione in carica Gabriele Detti che chiude solo al quinto posto con 7.43.89. "Sono contentissimo, una gara bella. Non so bene i tempi, ho cercato di andare forte e mettermi sul mio ritmo. Il vantaggio mi ha fatto ben sperare e sono veramente contento", ha commentato Gregorio. "Dovevo imporre un ritmo forte, senza esagerare. Sono contento perchè erano 4 anni che non facevo un 800 fatto bene, è il primo dopo tanto tempo e sono contentissimo", ha aggiunto. Deluso per il quinto posto Gabriele Detti, che però ha commentato: "Sono contento che il titolo sia rimasto in casa".

