Isl: temporanea ed ecosostenibile, Myrtha 'firma' piscina Las Vegas

Una piscina speciale per la finale dell'International Swimming League. Myrtha Pools, azienda che opera in Italia, ha realizzato la struttura temporanea che ospiterà i campioni dell'Isl presso il Mandalay Bay Hotel, uno dei simboli di Las Vegas, dove il 20-21 dicembre si terrà l'ultimo atto della prima edizione della manifestazione di nuoto a squadre. Per l'occasione sono state installate due vasche temporanee, con pareti in acrilico, una da riscaldamento da 25 metri per 11 e un'altra, in cui si terranno le gare, da 25 metri per 21. Entrambe sono profonde due metri. Per la prima volta poi uno dei lati della piscina presenta una struttura in vetro che consentirà di vedere, in parte, anche gli atleti durante la fase subacquea. Oltre a essere innovativa l'altra concetto chiave riguardante la piscina che ospiterà la finale dell'Isl è sostenibilità. I tecnici di Myrtha Pools stanno ultimando i lavori per completare l'opera in dieci giorni: le due vasche sono state installate nell'arena dell'hotel, che solitamente ospita incontri di boxe o altri grandi eventi, garantendo massima flessibilità e adattamento all'area originale. La piscina montata a Las Vegas inoltre è ecocompatibile: rispetto alla costruzione di una struttura in cemento vengono rilasciate meno del 50% di emissioni di Co2. Inoltre i materiali utilizzati per la finale dell'Isl sono già stati impiegati in due eventi temporanei precedenti. La maggior parte della struttura infine verrà conservata e riutilizzata: le due piscine infatti verranno collocate in maniera permanente in un'altra sistemazione.

