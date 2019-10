ISL, Dotto e Panziera a Napoli incontrano gli studenti di Poggioreale

Napoli, 10 ott. (LaPresse) - I campioni del nuoto, Luca Dotto e Margherita Panziera, protagonisti della tappa partenopea dell'International Swimming League, hanno incontrato gli studenti del Liceo sportivo Renato Caccioppoli di Napoli confrontandosi sul tema 'Sacrifici, risultati e rispetto delle regole'. Affiancati durante l'iniziativa dal campione di boxe, Patrizio Oliva, gli assessori allo Sport e alla scuola del Comune di Napoli, Ciro Borriello e Annamaria Palmieri e la dirigente scolastica Roberta Tagliafierro. "Una bellissima occasione per noi quella di incontrare i ragazzi - ha dichiarato Luca Dotto - un'opportunità per trasmettere loro la nostra esperienza, sperando di poterli aiutare a coltivare la passione sportiva. Sappiamo che ci sono situazioni difficili. Tanti atleti arrivano da realtà difficili e grazie allo sport sono riusciti a emergere. Lo sport non è solo esercizio fisico ma riuscire a migliorarsi in tutti i sensi". Sulla stessa lunghezza d'onda Margherita Panziera che ha confermato come "L'adolescenza sia un periodo difficile per tutti. Vogliamo portare a questi ragazzi il messaggio positivo dei valori dello sport. Sacrificio e rispetto delle regole rendono la vita migliore. E sono principi che ci ritroviamo anche quando smetteremo di nuotare.

Lo sport è l'emblema di come si aiutano i giovani che attraversano momenti difficili a riscattarsi." Per l'ex campione del mondo di boxe, Patrizio Oliva, "Lo sport è uno strumento straordinario. Viviamo un momento in cui i ragazzi hanno bisogno dei valori dello sport. Noi stiamo attraversando un momento di grande degrado generazionale, i giovani stanno crescendo senza valori e senza regole. Lo sport può insegnare loro la metafora della vita: il rispetto delle regole e dell'avversario, tradotti in senso civico, non sono altro che il rispetto delle leggi, dell'ambiente e della persone in generale. E' importante trasmettere questi valori, per questo lo sport è una grande scuola di vita, fondamentale oggi assieme alla cultura". L'importanza dell'iniziativa con la sua enorme carica positiva è stata sottolineata anche dall'assessore alla Scuola del Comune di Napoli per la quale "Si cresce come cittadini attraverso lo sviluppo dei talenti e la congiunzione, l'intreccio, fra quei talenti e le competenze culturali e di cittadinanza come, ad esempio, quella sportiva.

Chi conosce lo sport e il sacrificio ha dentro di sé tutti gli indicatori chiave per essere anche un buon cittadino, perché ha la cultura delle regole, la correttezza, il rispetto per l'altro. Ci vuole poi anche la passione, quella che muove gli atleti. Farla sentire ai nostri ragazzi come elemento positivo che porta al successo è importante in un'epoca dove i giovani sono considerati inerti, abulici, ma non è così". Per la dirigente scolastica dell'istituto "Caccioppoli", Roberta Tagliafierro, "è stato importante vedere tanto entusiasmo da parte dei ragazzi che attendevano i campioni dell'International Swimming League per parlare con loro e ascoltare le esperienze vissute che hanno arricchito loro giornata. Sperando siano di auspicio per il loro futuro di campioni nello sport e nella vita".

