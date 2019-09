International Swimming League, Caeleb Dressel nuovo ambasciatore

La superstar statunitense Caeleb Dressel è l'ultimo grande nome a entrare nella International Swimming League. Dressel, che ha collezionato un record di otto medaglie ai Mondiali di luglio, si unisce a Nathan Adrian, Cate Campbell, Katinka Hosszu, Katie Ledecky, Florent Manaudou, Ryan Murphy, Adam Peaty, Federica Pellegrini e Sarah Sjostrom come ambasciatore ISL, che comincerà il prossimo mese. "Sono entusiasta di far parte della famiglia ISL - dichiara il 23enne - Non vedo l'ora che questo nuovo evento abbia inizio con il primo appuntamento di ottobre a Indianapolis". "La famiglia ISL accoglie uno dei nuotatori più entusiasmanti del mondo - ha sottolineato il fondatore dell'ISL Konstantin Grigorishin - Sono sicuro che Caeleb si divertirà a nuotare nella Lega dove potrà mostrare le sue abilità in un contesto unico a livello internazionale, siamo lieti di averlo con noi".

Circa il 75% di tutti gli attuali campioni olimpici e detentori di record mondiali si sfideranno nella prima lega a squadre del nuoto. Gli otto team - Cali Condors, DC Trident, Aqua Centurions, Energy Standard, LA Current, NY Breakers, Iron e London Roar - si affronteranno in un format innovativo basato su una stagione regolare, che va da ottobre a dicembre, negli Stati Uniti e in Europa.

Questo il calendario della ISL 2019: 5-6 ottobre - Indianapolis (IN) USA; 12-13 ottobre - Napoli (ITA) EUR; 19-20 ottobre - Dallas (TX) USA; 26-27 ottobre - Budapest (HUN) EUR; 16-17 novembre - Washington DC. USA; 23-24 novembre - Londra (Regno Unito) EUR; 20-21 dicembre - Las Vegas (NV) USA.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata