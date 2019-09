Il progetto ISL, il nuovo supercampionato del nuoto

Sarà la "Champions League" del nuoto. Una nuova Lega per promuovere uno sport tanto popolare quanto carente di spazi di visibilità, tolti gli appuntamenti mondiali e olimpici. A spiegare come funzionerà il campionato internazionale, che sarà a squadre e misto maschile- femminile è Konstantin Grigorishin, fondatore della ISL - International Swimming League.

Tra i protagonisti di questo nuovo tipo di competizione sportiva grandi atleti di fama mondiale come Federica Pellegrini, Adam Peaty e Katie Ledecky. Le gare, consisteranno in preliminari, play off e le finali dove verrà determinato il team migliore

