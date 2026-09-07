Il record di Spyros Chrysikopoulos: è il primo uomo a nuotare dalla Grecia all’Italia senza soste

A 43 anni e già detentore di due Guinness World Records, Spyros Chrysikopoulos ha compiuto un’impresa storica, diventando il primo uomo a percorrere interamente a nuoto il tratto di mare tra Grecia e Italia senza alcuna sosta. Partito lunedì 31 agosto da Othonoi, all’estremo occidentale delle isole Diapontie, l’atleta ha attraversato il Canale d’Otranto fino a raggiungere Santa Maria di Leuca, in Puglia, dopo quasi 32 ore consecutive in acqua, esattamente 31 ore e 50 minuti. Chrysikopoulos aveva già tentato l’impresa nel 2024, ma in quell’occasione mare mosso e meduse lo avevano costretto ad arrendersi prima del traguardo. La traversata è stata realizzata secondo le regole del nuoto di fondo in acque libere: nessun tipo di appoggio durante il percorso e nessuna muta.