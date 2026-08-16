Europei nuoto 2026, Pilato argento nei 50 rana

Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 rana agli Europei di nuoto 2026 in corso a Parigi. L’azzurra, che era tra le favorite, è stata preceduta per un centesimo dalla lituana Ruta Meilutyte che ha chiuso in 29″93. Bronzo all’irlandese Mona McSharry (29″95).

Pilato: “Centesimo mi perseguita ma sono contenta, è inizio percorso”

“Questo centesimo mi perseguita. Sono comunque contenta, tre volte sotto i 30” anche se di poco è importante. Sicuramente è l’inizio di un percorso, ovvio mi sarebbe piaciuto vincere ma va bene così. Penso sia un punto di partenza, ho cambiato tutto quest’anno e va bene così”. Così Benedetta Pilato, argento nei 50 rana agli Europei di nuoto.

Razzetti quarto nei 200 misti, oro Kos

Alberto Razzetti resta giù dal podio nei 200 misti agli Europei di nuoto. L’azzurro ha chiuso 1’56″60, a un soffio dal record personale. Oro all’ungherse Huberto Kos in 1’54″24, argento all spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira (1’54″44), bronzo al russo Mikhail Shcherbakov (1’56″16) .

Borrelli sesta nei 200 farfalla donne, oro Macinnes

Paola Borrelli si è piazzata al sesto posto nella finale dei 200 farfalla agli Europei di nuoto. Oro alla britannica Keanna Macinnes in 2’05″90, davanti alla danese Helena Bach (2’06″14) e alla spagnola Laura Cabanes Garzas (2’07″21). L’azzurra ha chiuso con 2’08″23.

Guatti ottavo in finale 50 sl, oro Sheremet

Nikita Sheremet ha conquistato l’oro nei 50 stile libero agli Europei di nuoto. Con il tempo di 21″13 l’ucraino ha preceduto il russo Egor Kornev e il serbo Andrej Barna, argento ex aequo (21″37). Ottavo Giovanni Guatti in 21″83.