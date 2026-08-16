Europei nuoto 2026, il programma di oggi 16 agosto: italiani in gara e dove vederli

Dopo un’altra giornata di medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto 2026 a Parigi (a questo link il medagliere) oggi 16 agosto si torna in vasca. Ecco il programma di giornata degli italiani in gara:

🇮🇹 Shades of Rome 2022, as Nicolo Martinenghi once again does the 50+100m Breaststroke double 🥇🥇#EuropeanAquatics #Swimming #Paris2026 pic.twitter.com/oHG4ZZZaew — European Aquatics (@EuroAquatics) August 15, 2026

Batterie Dalle 9:30

400 Stile Libero Femminili: Nannucci, Quadarella

400 Stile Libero Maschili: L. De Tullio, M. De Tullio, Marchello, Ragaini

4×100 Mista Femminile: Italia

4×100 Mista Maschile: Italia

18:30 – Finale 50 Stile Libero Maschili: Guatti

18:35 – Finale 50 Rana Femminili: Pilato

18:40 – Finale 200 Misti Maschili: Razzetti

18:47 – Finale 200 Farfalla Femminili: Borrelli

19:06 – Finale 100 Dorso Maschili: Ceccon

19:12 – Finale 400 Stile Libero Femminili: Eventuali Nannucci, Quadarella

19:21 – Finale 400 Stile Libero Maschili: Eventuali L. De Tullio, M. De Tullio, Marchello, Ragaini

20:02 – Finale 4×100 Mista Femminile: Eventuale Italia

20:11 – Finale 4×100 Mista Maschile: Eventuale Italia

Europei di nuoto 2026, dove vederli



Le gare di oggi, domenica 16 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi 2026 saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.