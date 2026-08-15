Europei nuoto 2026, il programma di oggi 15 agosto: italiani in gara e dove vederli

Proseguono oggi, sabato 15 agosto, gli Europei di nuoto 2026 in programma a Parigi dopo lo straordinario oro di ieri di Quadarella nei 1500. La penultima giornata di gare in vasca propone un programma ricco, con batterie al mattino e una sessione serale che assegnerà diversi titoli continentali.
La sessione mattutina prenderà il via alle 9.30. In programma le batterie dei 50 stile libero maschili, dei 200 farfalla femminili, dei 100 dorso maschili, dei 50 rana femminili e dei 200 misti maschili. A chiudere la mattinata sarà la batteria della 4×200 stile libero mista. In serata, dalle 18.30, spazio alle finali. Si comincerà con i 200 farfalla maschili, seguiti dai 50 stile libero femminili, dai 50 rana maschili e dai 200 misti femminili. Attesa anche per la finale dei 1500 stile libero maschili, una delle gare più importanti della giornata, e per i 100 dorso femminili. In chiusura la finale della 4×200 stile libero mista. Il programma prevede inoltre le semifinali dei 50 stile libero maschili, dei 50 rana femminili, dei 200 farfalla femminili, dei 200 misti maschili e dei 100 dorso maschili.
Gli italiani in gara oggi, 15 agosto
09.30 – 50 stile libero maschili, batterie: azzurri in gara
09.30 – 200 farfalla femminili, batterie: azzurre in gara
09.30 – 100 dorso maschili, batterie: Thomas Ceccon e gli altri azzurri
09.30 – 50 rana femminili, batterie: azzurre in gara
09.30 – 200 misti maschili, batterie: azzurri in gara
09.30 – 4×200 stile libero mista, batterie: Italia
18.30 – 200 farfalla maschili, finale: azzurri qualificati
18.30 – 50 stile libero femminili, finale: eventuali azzurre qualificate
18.30 – 50 rana maschili, finale: eventuali azzurri qualificati
18.30 – 200 misti femminili, finale: eventuali azzurre qualificate
18.30 – 50 stile libero maschili, semifinali: eventuali azzurri qualificati
18.30 – 50 rana femminili, semifinali: eventuali azzurre qualificate
18.30 – 1500 stile libero maschili, finale: azzurri qualificati
18.30 – 200 farfalla femminili, semifinali: eventuali azzurre qualificate
18.30 – 200 misti maschili, semifinali: eventuali azzurri qualificati
18.30 – 100 dorso femminili, finale: eventuali azzurre qualificate
18.30 – 100 dorso maschili, semifinali: eventuali azzurri qualificati
18.30 – 4×200 stile libero mista, finale: Italia, se qualificata
Europei di nuoto 2026, dove vederli
Le gare di oggi, venerdì 14 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi 2026 saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.