Europei nuoto 2026, il programma di oggi 15 agosto: italiani in gara e dove vederli

A Parigi penultima giornata di gare in vasca: in programma nove finali, tra cui i 1500 stile libero maschili e la staffetta 4×200 mista. In acqua anche diversi azzurri nelle batterie e nelle semifinali

Proseguono oggi, sabato 15 agosto, gli Europei di nuoto 2026 in programma a Parigi dopo lo straordinario oro di ieri di Quadarella nei 1500. La penultima giornata di gare in vasca propone un programma ricco, con batterie al mattino e una sessione serale che assegnerà diversi titoli continentali.

La sessione mattutina prenderà il via alle 9.30. In programma le batterie dei 50 stile libero maschili, dei 200 farfalla femminili, dei 100 dorso maschili, dei 50 rana femminili e dei 200 misti maschili. A chiudere la mattinata sarà la batteria della 4×200 stile libero mista. In serata, dalle 18.30, spazio alle finali. Si comincerà con i 200 farfalla maschili, seguiti dai 50 stile libero femminili, dai 50 rana maschili e dai 200 misti femminili. Attesa anche per la finale dei 1500 stile libero maschili, una delle gare più importanti della giornata, e per i 100 dorso femminili. In chiusura la finale della 4×200 stile libero mista. Il programma prevede inoltre le semifinali dei 50 stile libero maschili, dei 50 rana femminili, dei 200 farfalla femminili, dei 200 misti maschili e dei 100 dorso maschili.

Gli italiani in gara oggi, 15 agosto

09.30 – 50 stile libero maschili, batterie: azzurri in gara

09.30 – 200 farfalla femminili, batterie: azzurre in gara

09.30 – 100 dorso maschili, batterie: Thomas Ceccon e gli altri azzurri

09.30 – 50 rana femminili, batterie: azzurre in gara

09.30 – 200 misti maschili, batterie: azzurri in gara

09.30 – 4×200 stile libero mista, batterie: Italia

18.30 – 200 farfalla maschili, finale: azzurri qualificati

18.30 – 50 stile libero femminili, finale: eventuali azzurre qualificate

18.30 – 50 rana maschili, finale: eventuali azzurri qualificati

18.30 – 200 misti femminili, finale: eventuali azzurre qualificate

18.30 – 50 stile libero maschili, semifinali: eventuali azzurri qualificati

18.30 – 50 rana femminili, semifinali: eventuali azzurre qualificate

18.30 – 1500 stile libero maschili, finale: azzurri qualificati

18.30 – 200 farfalla femminili, semifinali: eventuali azzurre qualificate

18.30 – 200 misti maschili, semifinali: eventuali azzurri qualificati

18.30 – 100 dorso femminili, finale: eventuali azzurre qualificate

18.30 – 100 dorso maschili, semifinali: eventuali azzurri qualificati

18.30 – 4×200 stile libero mista, finale: Italia, se qualificata

Europei di nuoto 2026, dove vederli



Le gare di oggi, venerdì 14 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi 2026 saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.