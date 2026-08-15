Europei nuoto 2026, doppietta azzurra nei 50 rana: Martinenghi oro e Cerasuolo argento. Sara Curtis bronzo nei 50 stile libero

Un grandissimo Nicolò Martinenghi bissa l’oro dei 100 rana vincendo anche i 50, davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo, che nella distanza più breve era il vero favorito, dopo il bronzo preso nei 100. È dunque doppietta azzurra agli Europei di nuoto 2026, per un dominio incontrastato nelle gare veloci della rana.

Martinenghi tira fuori la grande gara nel momento più importante con il tempo di 26″57 e si prende l’oro precedendo di 5 centesimi Simone Cerasuolo che chiude in 26″62, secondo a pari merito con l’olandese Koen de Groot.

Martinenghi: “Nelle finali mi esalto, bissare titoli Roma era impensabile”

“E’ stata una gara molto strana. Sapevo che la finale era diversa dalle altre. Mi piace godermi l’attimo della finale e mi faccio esaltare da queste cose. Bissare come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa. E’ una grandissima forma di rispetto nei miei confronti”. Così Nicolò Martinenghi a Raidue, dopo l’oro nei 50 rana agli Europei di nuoto.

Anita Gastaldi argento nei 200 misti

Anita Gastaldi sorridente per l’argento (Photo by Davide Spada/LaPresse)

Grande impresa di Anita Gastaldi che conquista l’argento nei 200 misti. L’azzurra chiude in 2’10.07, ad appena 26 centesimi dall’oro dell’irlandese Ellen Walshe in 2’09.81. Nel finale l’azzurra riesce a resistere al ritorno della belga Roos Vanotterdijk, bronzo in 2:10.10. Soltanto tre centesimi separano l’italiana dalla belga. Fuori dal podio entrambe le britanniche: Abbie Woodm, quarta, e Amalie Smith, sesta.

Bronzo Curtis 50 sl con record italiano

Sara Curtis (Photo by Spada/LaPresse)

Sara Curtis stupisce ancora e conquista la medaglia di bronzo nei 50 stile libero agli Europei di nuoto firmando il nuovo record italiano. L’azzurra ha chiuso in 23″99 in una gara di altissimo livello vinta dalla polacca Katarzyna Wasick, prima in 23″84, che riesce a precedere di appena due centesimi la leggenda Sarah Sjostrom, svedese, seconda in 23″86. Curtis si è messa alle spalle entrambe le olandesi Milou van Wijk e Marrit Steenbergen. E’ la quinta medaglia per Curtis: terzo bronzo dopo quello nei 100 stile e nella staffetta 4×100 stile mista, poi l’argento nella 4×100 stile donne e l’oro con record del mondo nei 50 dorso.

Razzetti quarto con record italiano finale 200 farfalla, oro Marchand

Alberto Razzetti (Photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

Alberto Razzetti firma il record italiano nei 200 farfalla agli Europei di nuoto con 1’54″23 ma non basta per salire sul podio continentale. Un solo centesimo nega il bronzo all’azzurro nella gara vinta dal francese Leon Marchand ( 1:51.72) che precede l’ungherese Richard Marton (1:54.06) e il greco Apostolos Siskos (1:54.13).