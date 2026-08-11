Europei nuoto 2026: Ceccon, Pilato e Angiolini in semifinale, squalificata la 4×100 mista – La diretta

Entrano nel vivo gli Europei Nuoto 2026 di Parigi, oggi tanti gli italiani in gara che si giocano le rispettive medaglie. A questo link il programma di giornata e gli orari degli azzurri in vasca. Occhi puntati su Ceccon, Curtis, Martinenghi, Cerasuolo e Quadarella. Ieri sera la medaglia d’argento di Alberto Razzetti nei 400 misti.
IL RAZZO È D’ARGENTO 🚀🥈— Federnuoto (@FINOfficial_) August 10, 2026
Alberto Razzetti conquista l’argento europeo nei 400 misti in 4’10”40. Terza medaglia in questa gara per il Razzo dopo l’oro di Roma 2022 e l’argento di Budapest 2021.
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Punti chiave
Agli Europei di Nuoto squalificata la 4×100 mista mixed formata da Michele Lamberti, Ludovico Blu Art Viberti, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci per gambata irregolare nella frazione a rana. La staffetta staffetta azzurra si era imposta in batteria con il tempo di 3’45″47, davanti alla Gran Bretagna e alla Spagna
Agli Europei di Nuoto Thomas Ceccon, impegnato nel pomeriggio anche nella finale dei 50 farfalla, si qualifica per le semifinali nei 200 dorso. Il 25enne di Schio e primatista italiano (1’55″71) – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al centro federale di Verona da Alberto Burlina – è tredicesimo in 1’56″99. Eliminato Daniele Del Signore (Fiamme Gialle/CC Aniene) ventitreesimo in 1’58″71. In testa al gruppo c’è il formidabile francese Nathan Muratory con il record del mondo juniores in 1’54″87, trentasette centesimi più veloce dell’1’55″14 siglato dal russo Kliment Kolesnikov nel 2017.
Benedetta Pilato e Lisa Angiolini convincono nelle batterie dei 100 rana agli Europei di Nuoto chiudendo rispettivamente con il terzo e quarto riscontro cronometrico che valgono l’accesso in semifinale. La ventunenne di Taranto e oro europeo a Roma 2022 – tesserata per CC Aniene, allenata da un settembre da Mirko Nozzolillo a Roma – nuota in 1’06″20, passa forte in 30″65 per poi controllare nell’ultimo cinquanta (35″55); gara regolare, invece, per la 31enne senese – tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconvento – che tocca in 1’06″31 (31″07-35″24). Mastica amaro Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto) sedicesima, ma terza tra le azzurre, in 1’07″73. Più lontana Chiara Della Corte (Fiamme Oro/Campania Sport) in 1’09″44. Guida e va veloce la britannica Angharad Evans con il record della manifestazione in 1’05″45 che cancella 1’05″53 firmato dalla russa Yulyia Efimova a Glasgow 2018.
Tanta Italnuoto nelle batterie della seconda giornata dei 38esimi campionati europei di Nuoto a Parigi. All’Olympic Aquatic Centre si gareggia fino a domenica 16 agosto. I 50 farfalla aprono il programma della mattinata. Si qualificano per la semifinale, con il dodicesimo e il diciassettesimo tempo, la capitana Silvia Di Pietro e la brava Elena Capretta che si regala anche il primato personale. La trentatreenne di Roma – tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Mirko Nozzolillo, trentaquattro medaglie tra Mondiali ed Europei – nuota in 26″14, con la consapevolezza che per l’ingresso in finale bisognerà avvicinare il suo record italiano (25″49), stampato in finale a Singapore 2025 per il settimo posto iridato. Bene, invece, la 23enne marchigiana di San Benedetto del Tronto – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, allenata da Sandro Signori – che ritocca il 26″35 siglato agli ultimi Assoluti.Eliminata Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) in 26″73. Davanti a tutte la campionissima svedese Sarah Sjostrom in 25″40.Poi si ingranano le marce alte con i 100 stile libero. Carico a pallettoni, dopo aver siglato nella prima frazione della 4×200 sl il record italiano (1’44″72), si prende in scioltezza il pass per la semifinale Carlos D’Ambrosio. Il 19enne partenopeo ma vicentino d’adozione – tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, preparato al centro federale di Verona da Luca De Monte e campione del mondo juniores – tocca in 48″02, con un bel passaggio in 22″89 e un ritorno controllato in 25″13, per il sesto tempo d’ingresso. Semaforo rosso per Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) ventiduesimo in 48″59, Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) in 49″24 e Lorenzo Ballarati (Carabinieri/CC Aniene) in 49″34. Dominante fin dal mattino il romeno, campione iridato e primatista europeo (46″51) David Popovici in 47″13.Le batterie dei 100 rana valgono quanto una finale per le azzurre, che inevitabilmente sono subito protagoniste. Due posti in semifinale per quattro atlete; se li prendono la primatista italiana Benedetta Pilato (1’05″44) e una Lisa Angiolini, apparsa in grande forma, rispettivamente con il terzo e quarto riscontro cronometrico. La ventunenne di Taranto e oro europeo a Roma 2022 – tesserata per CC Aniene, allenata da un settembre da Mirko Nozzolillo a Roma – nuota in 1’06″20, passa forte in 30″65 per poi essere guardinga nell’ultimo cinquanta (35″55); gara regolare, invece, per la 31enne senese – tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconvento – che tocca in 1’06″31 (31″07-35″24). Mastica amaro Anita Bottazzo (Fiamme Gialle/Imolanuoto) sedicesima, ma terza tra le azzurre, in 1’07″73. Più lontana Chiara Della Corte (Fiamme Oro/Campania Sport) in 1’09″44. Guida e va veloce la britannica Angharad Evans con il record della manifestazione in 1’05″45 che cancella 1’05″53 firmato dalla russa Yulyia Efimova a Glasgow 2018.