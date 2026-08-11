Europei nuoto 2026, il programma di oggi 11 agosto: dove vederli

Secondo giorno di gare agli Europei di nuoto 2026 in corso a Parigi. Occhi sulle vasche a partire dalle 9.30, orario di inizio delle batterie. Ad aprire la giornata saranno le qualificazioni nei 50 farfalla: gli Azzurri scendono in acqua con Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro. Nei 100 stile libero maschili l’attenzione è per Carlos D’Ambrosio, ma a fargli compagnia ci saranno anche Lorenzo Ballarati, Manuel Frigo e Alessandro Miressi.

Poker anche nei 100 rana donne con Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte e Benedetta Pilato, mentre Thomas Ceccon sarà impegnato nelle heat dei 200 dorso e in serata nella finale dei 50 farfalla.

Le ultime batterie della mattinata saranno quelle della staffetta mista e degli 800 stile libero con Luca De Tullio, Matteo Diodato e Davide Marchello. Già in finale Sara Curtis nei 100 stile, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile.

Europei nuoto 2026: il programma di oggi

18:30 finale 200 dorso donne

18:37 finale 50 farfalla uomini – Thomas Ceccon

18:42 finale 100 stile libero donne – Sara Curtis

18:48 finale 100 rana uomini – Nicolò Martinenghi , Simone Cerasuolo

, 18:54 semifinali 100 rana donne

19:03 semifinali 200 dorso uomini

19:25 semifinali 50 farfalla donne

19:32 semifinali 100 stile libero uomini

19:53 finale 800 stile libero donne – Simona Quadarella

20:06 finale 4×100 mista mista

Europei nuoto 2026: dove vederli in tv

Le gare di oggi, martedì 11 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.