Europei nuoto 2026, Razzetti argento nei 400 misti: “Siamo fortissimi”

Agli Europei di nuoto 2026 Alberto Razzetti si prende un argento scintillante nei 400 misti e torna sul podio continentale, dopo l’oro di Roma 2022 e il secondo posto di Budapest 2021. E’ una medaglia figlia della resilienza e di un ragazzo dal grande cuore. Lo batte solamente il Ilya Borodin – bronzo mondiale a Singapore 2025 – con il primato della manifestazione in 4’08″17, che depenna il 4’09″59 in gommato che nuotò il magiaro Laszlo Cseh ad Eindhoven 2008. Di altissimo livello comunque la prova del 27enne di Sestri Levante ma da cinque anni di casa a Livorno – tesserato per Fiamme Gialle e Nuoto My Sport, seguito al centro federale di Livorno da Stefano Franceschi – che tocca in 4’10″40 (55″82, 2’01″83, 3’13″53) non troppo lontano dal suo record italiano (4’09″29) siglato agli Assoluti nel 2023 quando cancellò lo “storico” 4’09″88 siglato da Luca Marin nel 2007 a Melbourne per il bronzo iridato. Completa il podio il britannico Max Litchfield, compagno d’allenamenti di Razzetti fino a due anni fa, in 4’11″58.

Razzetti: “Sono felice, siamo fortissimi”

“Speravo tantissimo in questa medaglia. Sapevo che era alla portata, così come sapevo che il favorito era Ilya. Speravo di potergli stare più vicino ma tutto sommato sono felice: l’importante era il podio ed inaugurare al meglio la spedizione azzurra. La nostra è una Nazionale fortissima e credo che ce la lotteremo fino alla fine con Gran Bretagna e Russia il cui rientro è un grande fattore”. Così Alberto Razzetti, argento nei 400 misti agli Europei di nuoto a Parigi.

Curtis approda in finale nei 100 sl: “Non vedo l’ora mettermi in gioco”

Sara Curtis vola in finale nei 100 stile libero agli Europei di nuoto con il secondo tempo, per sognare in grande: mai un’italiana è salita sul podio nella gara regina. La 20enne di Savigliano – tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University Todd DeSorbo – nuota in 52″93, con un passaggio velocissimo in 25″15 e un ritorno più “controllato” in 22″78, che vale la seconda prestazione italiana all time dietro al suo record di 52″69, siglato in finale all’ultimo Settecolli IP quando Marrit Steenbergen fu da primato del mondo in 51″68; proprio la ventiseienne olandese si conferma la più veloce con il primato della manifestazione in 52″44, che ritocca il 52″62 registrato al mattino. “Sono molto contenta, era il tempo che volevo e il mio desiderio era di partire a fianco a Marriti in finale – spiega la velocista piemontese, preparata in Italia da Thomas Maggiora – Quindi sono felice perché il passaggio è più veloce rispetto al Settecolli e al mattino. Adesso non vedo l’ora che arrivi la finale per giocare e mettermi in gioco”. Si ferma Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene) quindicesima in 54″10.

Ceccon in finale 50 rana: “Domani potrebbe scapparci record italiano”‘

Promette fuochi d’artificio la finale dei 50 farfalla agli Europei di nuoto, nella quale ci sarà Thomas Ceccon che strappa il pass col quinto riscontro cronometrico, dando la sensazione di non aver ancora messo le marce alte. Il venticinquenne campione di Schio – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina al centro federale di Verona, oro europeo a Roma 2022- nuota comunque in 22″71 a quattro centesimi dal suo record italiano di 22″67 siglato a Singapore 2025 per il bronzo iridato. Davanti a tutti il russo, sotto bandiera neutrale, Egor Kornev con il record della manifestazione in 22″36, che cancella il 22″48 stampato dall’ucraino Andrii Govorov a Glasgow 2018. “Sapevo che sarebbe servito un 22″7-22″8 per entrare in finale e così è stato – racconta il campione azzurro – Sarà un atto conclusivo di livello mondiale, perché penso che, a parte un americano, dentro ci siano tutti i i migliori. Io quattro anni fa con questo tempo ho vinto: oggi si entra in finale. Sono contento di quanto ho nuotato, forse mi è mancata un po’ l’ultima parte. Domani mettendo a posto tutti i pezzi potrebbe scapparci il record italiano: quello è il mio obiettivo”. Eliminato Lorenzo Gargani (RN Florentia) quindicesimo in 23″29, dopo aver portato in batteria il primato personale da 23″30 a 23″18.