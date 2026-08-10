Europei nuoto 2026, il programma di oggi 10 agosto: dove vederli

Agli Europei di nuoto 2026, dopo l’exploit azzurro nei tuffi, anche dalle grandi altezze, i cinque storici ori dal trampolino di Chiara Pellacani, e le imprese nella Senna dei nuotatori di fondo, da oggi, 10 agosto, è la volta delle gare in vasca.

Azzurri subito protagonisti a Parigi già nella prima mattinata di gare e nessun pass lasciato per strada. Senza strafare ma con la consapevolezza di poter andare lontano Alberto Razzetti accede alla finale dei 400 misti con il terzo crono e apre il cassetto dei sogni in vista della serata, considerata anche l’assenza del campione olimpico Leon Marchand bloccato da un risentimento all’adduttore. Il 27enne ligure di Sestri Levante ma da cinque anni di casa a Livorno – tesserato per Fiamme Gialle e Nuoto My Sport, allenato al centro federale di Livorno, oro continentale a Roma 2022, con la Russia assente, e argento a Budapest 2021 – nuota un comodo 4’13″54. “Bene rompere il ghiaccio in questa maniera – racconta Razzo, tifosissimo della Ferrari e della Ducati – Ho controllato negli ultimi dieci metri e conservato un po’ d’energie in vista del pomeriggio”. Davanti a tutti c’è il russo, ovviamente sotto bandiera neutrale, Ilya Borodin – bronzo mondiale a Singapore 2025 – in 4’13″10. Secondo è il sorprendente tedesco Finn Hammer in 4’13″45. Sesto tempo per il greco e campione europeo Apostolos Papastamos in 4’14″79.

Bene le italiane nei 100 stile libero e ciò ovviamente fa ben sperare anche in ottica staffetta veloce. La primatista italiana (52″69) Sara Curtis – tesserata per Esercito e CS Roero, seguita alla Virginia University Todd DeSorbo e in Italia da Thomas Maggiora – tocca in 53″76, con un passaggio in 25″54 a buon ritmo e un ritorno decisamente più controllato in 28″22. Un tempo che vale alla 20enne di Savigliano il quarto tempo d’ingresso in semifinale. Avanza anche Emma Virginia Menicucci. La 24enne di Moncalieri – tesserata per Esercito e CC Aniene, preparata da Sandro Signori – è quindicesima in 54″45. Eliminate Alessandra Mao (Team Veneto) in 55″05 e Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse) in 55″33. Comanda la campionessa iridata e primatista del mondo Marrit Steenbergen (51″68) con il record della manifestazione in 52″62 che ritocca di cinque centesimi il 52″67 siglato dalla fuoriclasse svedese Sarah Sjostrom a Berlino 2014.

Nei 50 farfalla Thomas Ceccon e Lorenzo Gargani, entrato in una nuova dimensione anche in vasca lunga, accedono alla semifinale rispettivamente con il nono e il dodicesimo riscontro cronometrico. Il venticinquenne campione di Schio e primatista italiano (22″67) – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina al centro federale di Verona, oro europeo a Roma 2022 e bronzo iridato in carica – chiude in 23″10; tre posizioni indietro viaggia il 26enne siciliano ma da tempo residente a Firenze – tesserato per RN Florentia e seguito da Paolo Palchetti – che griffa in 23″18, ritoccando il 23″30 registrato ai campionati italiani di categoria nel 2014. Si fermano Michele Lamberti (Fiamme Gialle/Gam Team) che, malgrado il primato personale, è venticinquesimo in 23″50 (prec. 23″52) e Michele Busa (Fiamme Oro/Imolanuoto) più indietro in 24″07. Guida l’idolo di casa e campione iridato Maxime Grousset in 22″49, tallonato dallo svizzero e vice campione europeo Noè Ponti in 22″69 e dal russo Egor Kornev in 22″70.

Convincenti, anche con un pizzico di fortuna, Federica Toma e Alessia Bianchi che centrano le semifinali dei 200 dorso. La 24enne di Gallipoli – tesserata per Carabinieri e In Sport Rane Rosse, allenata da Mauro Borgia – è undicesima in 2’11″58. La 26enne di Milano, al debutto in Nazionale – tesserata per In Sport Rane Rosse e allieva di Riccardo Bianchessi – è diciassettesima, ma sfrutta la presenza di tre transalpine tra le quindici, in 2’13″56. La più veloce è la britannica Katie Shanahan in 2’09″29.

Spettacolari ad ogni sessione si preannunciano i 100 rana e nello show gli italiani ci saranno, per recitare ruoli importanti. Il primatista italiano (58″26) e campione olimpico Nicolò Martinenghi – tesserato per CC Aniene e allenato da Matteo Giunta – e il campione del mondo dei 50 Simone Cerasuolo – tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto, seguito da Cesare Casella – sono già in versione turbo e viaggiano a braccetto in semifinale con il secondo tempo ex aequo in 59″11. Davanti ai due azzurri c’è solo sua maestà Adam Peaty in 59″08. Semaforo rosso, invece, per Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro/CN Torino) undicesimo, ma terzo tra gli italiani nei quindici, in 59″75 e Christian Mantegazza (Fiamme Gialle/Team Trezzo) ventidueesimo in 1’00″33.

Quadarella in finale negli 800 stile libero

Simona Quadarella, tre volte campionessa europea sulla distanza, ottiene facilmente la qualificazione per la finale di domani pomeriggio con il miglior tempo di 8’23″17. La sua storica rivale, la tedesca Isaebel Gose, ha conquistato senza problemi la seconda serie, imponendosi con il crono di 8’26″01 e precedendo la connazionale Maya Werner (8’32″79), assicurandosi così in finale la corsia cinque, al fianco dell’azzurra.

Europei nuoto 2026: il programma di oggi

18.30 semifinali 50 farfalla uomini

18.37 semifinali 100 stile libero donne

18.46 finale 400 misti uomini

18.55 semifinali 200 dorso donne

19.05 semifinali 100 rana uomini

19.20 finale 4×200 stile libero donne

19.33 finale 4×200 stile libero uomini

Europei nuoto 2026: dove vederli in tv

Le gare di oggi, lunedì 10 agosto, agli Europei di nuoto di Parigi saranno visibili in diretta su Rai2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). Tutte le gare sono visibili anche in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.