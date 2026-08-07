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sabato 8 agosto 2026

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Pellacani, il servizio del papà giornalista su LA7 dopo i 5 ori agli Europei: “Il pezzo più difficile della mia carriera”

Pellacani, il servizio del papà giornalista su LA7 dopo i 5 ori agli Europei: “Il pezzo più difficile della mia carriera”
Chiara PELLACANI (Italia), 5 medaglie d’oro ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 6 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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La tuffatrice azzurra conquista 5 ori e a raccontare l’impresa al Tg è il padre

“Cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato”. Inizia così il servizio firmato dal giornalista Paolo Pellacani, andato in onda nel Tg di La7, sull’ennesimo oro, il quinto, conquistato dalla figlia Chiara nei tuffi agli Europei di nuoto 2026. “Sono tuo padre e forse è questo il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l’entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci”, afferma il giornalista nel servizio.

Pellacani racconta dell’ultimo oro conquistato dalla figlia, quello portato a casa assieme ad Elisa Pizzini, nel trampolino 3 metri sincro. Il quinto per lei in questi Europei. “Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie”, prosegue il professionista prima di raccontare l’ultima impresa della tuffatrice. “Chiara è nella leggenda: cinque ori a un Europeo non li aveva mai conquistati nessuno”, aggiunge il giornalista chiudendo poi il servizio con un auspicio: “Adesso un po’ di vacanze, magari anche con mamma è papà”.

Pellacani, il servizio del papà giornalista su LA7 dopo i 5 ori agli Europei: “Il pezzo più difficile della mia carriera”
Chiara PELLACANI ed Elisa PIZZINI (Italia) conquistano la medaglia d’oro ai Campionati europei di nuoto di Parigi 2026, Parigi, 6 agosto 2026. (Foto di Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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