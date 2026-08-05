Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci conquista anche l’oro nei 5 km: bronzo Pozzobon

Ginevra Taddeucci concede il bis. All’indomani del successo nella 10 km l’azzurra ha vinto anche la gara sui 5 km agli Europei di Nuoto in acque libere in corso a Parigi, diventando la prima italiana a realizzare la doppietta 5-10 km nella rassegna continentale. Festeggia anche Barbara Pozzobon, bronzo a 3″90 dalla vincitrice, che lungo le rive della Senna si è imposta con il tempo di 1:02:31.21.

Taddeucci: “Felice e stanca, non mi aspettavo un doppio oro”

“Sono felice e stanca. Oggi è stata molto dura. Sono arrivata proprio on le forze limitate però è finita anche questa. Fatica negli ultimi 400 metri? Non ne avevo più, la parte finale è stata infinita, non arrivava mai. Anche perché la mia dose di gambe era limitatissima. Sono partita anche troppo presto, ma vedevo la gente che mi risaliva. Mi sono detta ‘resto qui e mantengo con calma e sangue freddo’. E così è stato”. Queste le parole di Ginevra Taddeucci, oro nella 5km di fondo agli Europei di Parigi, dopo il titolo continentale conquistato ieri nella 10 km. “Due medaglie d’oro nello stesso evento? Sono felicissima, non me l’aspettavo. E’ andata bene, Le dediche? Dietro ho un team, ci sono tantissime persone, Queste medaglie sono un po’ di tutti loro. Parigi mi porta bene e piace anche come città. Meglio di così non potevo fare”, ha aggiunto l’azzurra punta di un movimento che a questi Europei sta collezionando medaglie. “Siamo tantissimi, sia al maschile che al femminile. Penso che tutti possano puntare a medaglia ma le gare di fondo sono sempre un po’ così, anche se stai al top dipende anche dalla situazione. Nel fondo conta anche cogliere l’attimo giusto”, ha concluso.

Pozzobon: “Ho ritrovato sensazioni ed emozioni che mi mancavano”

“Sono entrata in acqua determinata, volevo ricercare sensazioni che non trovavo da un po’ di tempo ormai. Sono felice, mi sto divertendo di nuovo, ho ritrovato sensazioni ed emozioni che mi mancavano. Sono molto contenta”. Lo ha detto Barbara Pozzobon ai microfoni di RaiSport dopo il bronzo conquistato nella 5 km in acque libere agli Europei di Nuoto di Parigi. “Avevo cominciato con una 5 km qualche anno fa dopo che hanno tolto la 25, sono felice di esser tornata, sempre con questa 5 – ha proseguito – Sono riuscita a togliermi di dosso l’ansia e la paura di osare e questo ha portato al bronzo”.