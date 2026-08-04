Europei nuoto 2026, Paltrinieri quarto nella 10 km

Come alle Olimpiadi 2024 di Parigi, la Senna boccia l’Italia maschile del fondo agli Europei di nuoto 2026. Nella 10 km maschile niente podio azzurro, con Gregorio Paltrinieri quarto preceduto dal tedesco Florian Wellbrock (oro), l’ungherese David Betlehem (argento), e il tedesco Oliver Klemet (bronzo). Il campione di Carpi è uscito di scena nel momento decisivo e non è servito il grande recupero nel finale, quando si è portato dall’ottava alla quarta posizione. Quinto Marcello Guidi che nell’ultimo giro ha perso il treno decisivo, settimo Andrea Filadelli.

Paltrinieri: “Errore di strategia”

“E’ mancato il momento di partire, non mi sentivo granché in gara e non sono riuscito a fare quello che avrei dovuto. Ho perso il treno nel salire, ce ne avevo verso l’arrivo ma era ormai troppo lontano. Bravi gli avversari a prendere quel gap. E’ tutto l’anno che mi manca quella parta di gara, dal quinto al nono chilometro, soffro tanto e poi ho uno sprint finale ma adesso non basta più, contro questi fenomeni se gli lasci margine si prendono metri. Mi dispiace, è andata così”, ha detto su Rai2 Paltrinieri.

“Questo qui non è un percorso dove puoi fare tante cose perché è stretto, di solito riesco a trovare una strada quando c’è spazio a disposizione, 30 metri di spazio sono pochi per muoverci. L’errore è stato restare troppo indietro dall’ottavo al nono chilometro. Ho sbagliato”.

“La Senna? L’acqua sembra meglio rispetto a quella dei Giochi. Ma c’era anche la preoccupazione degli avversari c’era. E’ mancata la percezione della dall’ottavo al nono chilometro. E’ stato un errore di valutazione, i tre davanti sono anche fenomeni e non puoi sbagliare. Servirà come esperienza in vista dei Giochi di Los Angeles, Questo è stato un errore che è costato caro, devo imparare a 32 anni a capire meglio il momento della gara e che tipo di sforzo fare. Ho sbagliato strategia. Ora la 5 km, la condizione c’è e me la posso giocare in ogni gara”, ha aggiunto il campione olimpico.