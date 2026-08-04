Europei nuoto 2026, Ginevra Taddeucci oro nella 10 km: terza Linda Caponi

Italia grande protagonista nella 10 km femminile agli Europei di nuoto 2026 in acque libere in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci, già bronzo su questa distanza due anni fa alle Olimpiadi, ha trionfato nella prova disputata lungo la Senna con il tempo di 2:07.49.90, facendo la differenza nell’ultimo chilometro di gara in cui ha scavato un solco inavvicinabile per le rivali. Sul podio anche Linda Caponi, terza a 13″58 dalla connazionale. L’argento va all’ungherese Viktoria Mihályvári-Farkas, a 9″71 da Taddeucci.