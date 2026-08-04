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martedì 4 agosto 2026

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Europei nuoto 2026, Ginevra Taddeucci oro nella 10 km: terza Linda Caponi

Europei nuoto 2026, Ginevra Taddeucci oro nella 10 km: terza Linda Caponi
Ginevra Taddeucci (AP Photo/Dar Yasin)
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Podio quasi tutto azzurro nel fondo femminile

Italia grande protagonista nella 10 km femminile agli Europei di nuoto 2026 in acque libere in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci, già bronzo su questa distanza due anni fa alle Olimpiadi, ha trionfato nella prova disputata lungo la Senna con il tempo di 2:07.49.90, facendo la differenza nell’ultimo chilometro di gara in cui ha scavato un solco inavvicinabile per le rivali. Sul podio anche Linda Caponi, terza a 13″58 dalla connazionale. L’argento va all’ungherese Viktoria Mihályvári-Farkas, a 9″71 da Taddeucci.

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