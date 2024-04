Saranno presenti i campionissimi del passato

Olimpiadi di Parigi, ricorda le recenti scomparse dell’allenatore Libertas Safa e Centro Nuoto TO, Rosso Corrado, e della dorsista campionessa italiana anni ’50 Fiat, Arlette Fedriga, ‘mula’ fiumana. Il mondo del nuoto torinese, in attesa di festeggiare gli auspicabili trionfi alle, ricorda le recenti scomparse dell’allenatore Libertas Safa e Centro Nuoto TO,, e della dorsista campionessa italiana anni ’50 Fiat,, ‘mula’ fiumana.

Martedì 23 aprile, a una serata conviviale, saranno presenti i campionissimi del passato Giorgio Perondini Fiat (che ha preso parte alle Olimpiadi di Melbourne ’56 e Roma ’60), Martinetto Paolo Libertas Dino Rora e Fiat (Mondiali in Colombia), Ponteprimo Cristina R.N.TO e Libertas Dino Rora (Universiadi ed Europei), Laura Savarino Libertas Safa (Universiadi ed Europei), ricorderanno i loro allenatori Umberto Usmiani Fiat, Giorgio D’Imperio R.N.TO e Libertas Dino Rora, Fulvio Martinetti Libertas Dino Rora, Massimo Orecchia Libertas Dino Rora e Corrado Rosso Libertas Safa e Centro Nuoto TO. Un gruppo musicale evidenzierà i momenti salienti.

Nel mese di maggio poi, verrà organizzato un incontro con tutti gli ex atleti Libertas Dino Rora e Safa per studiare modalità per rendere perenne la memoria di Corrado Rosso.

