MotoGp, Spagna: Iannone dà forfait, problemi caviglia dopo caduta

di lrs

Jerez (Spagna), 5 mag. (LaPresse) - Andrea Iannone salterà il Gp di Spagna, quarta tappa del Mondiale di MotoGp, in programma alle 14. Il pilota dell'Aprilia, che ha riportato una botta alla caviglia cadendo ieri nella quarta sessione di prove libere, non ha ricevuto l'ok dei medici a Jerez per partecipare al warm up di questa mattina.

