MotoGp, Novello: Passo indietro Valentino? Non credo, troppa voglia di andare

di ntl/mad

Sanremo (Imperia), 7 feb. (LaPresse) - "Non sta a me giudicare, se avrà voglia di fare un passo indietro lo farà, io non credo perché ha una voglia di andare mostruosa. Io sarò comunque al suo fianco sempre". Così Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e volto femminile di stasera in teatro a Sanremo, in conferenza stampa all'Ariston, risponde a una domanda sul possibile ritiro del pilota.

