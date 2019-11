MotoGp, media: Lorenzo pronto al ritiro, conferenza stampa alle 15

di lrs

Milano, 14 nov. (LaPresse) - Il Gran premio di Valencia si appresta ad essere l'ultimo per Jorge Lorenzo. Lo scrive 'As'. Il cinque volte campione del mondo (tre volte in MotoGp) è pronto al ritiro a 32 anni, dopo 17 stagioni. L'annuncio è atteso oggi alle 15 in una conferenza stampa, convocata sul circuito di Ricardo Tormo de Cheste. Nel weekend, a Valencia, si corre l'ultima gara del Motomondiale.

