MotoGp, Marquez vince davanti a Dovizioso e Iannone. Rossi 8°

di azn

Alcaniz (Spagna), 23 set. (LaPresse) - Marc Marquez vince il Gp d'Aragon, quattordicesimo appuntamento del calendario MotoGp, e allunga in vetta alla classifica del mondiale. Il pilota della Honda Hrc ha preceduto la Ducati di Andrea Dovizioso e la Suzuki di Andrea Iannone al termine di un'appassionante battaglia a tre negli ultimi giri. Quarta piazza per Alex Rins, davanti a Dani Pedrosa. Bene anche l'Aprilia con il sesto posto di Aleix Espargaro. Valentino Rossi ha chiuso in ottava posizione, dietro a Danilo Petrucci. Jorge Lorenzo, che scattava dalla pole position, è uscito di scena alla prima curva ed è stato costretto al ritiro.

