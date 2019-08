MotoGp, Marquez in pole in Rep. Ceca. Dovizioso 4°, 7° Rossi

di azn

Brno (Repubblica Ceca), 3 ago. (LaPresse) - Marc Marquez ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Repubblica Ceca, decimo appuntamento del mondiale MotoGp. Il pilota spagnolo, in condizioni incerte su una pista metà asciutta e metà bagnata, ha fatto il vuoto rispetto ai rivali girando in 2'02"753, precedendo di oltre due secondi e mezzo la Ducati di Jack Miller (+2'524). Completa la prima fila Johann Zarco (+2'598), terzo con la Yamaha Petronas. Andrea Dovizioso, migliore degli italiani, piazza la Ducati al quarto posto. Settima piazza invece per Valentino Rossi, che si è migliorato proprio all'ultimo tentativo.



