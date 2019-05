MotoGp, Marquez conquista Gp Spagna: Dovizioso 4° e Rossi 6°

Prossima tappa del Motomondiale, classe MotoGp, domenica 12 maggio a Le Mans, in Francia

Marc Marquez conquista il Gran Premio di MotoGp di Jerez de la Frontera. Nella quarta tappa del Motomondiale, lo spagnolo della Honda si piazza davanti al connazionale Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Maverick Vinales (Yamaha). Quarto il ducatista Andrea Dovizioso seguito dal compagno di team Danilo Petrucci. Grande rimonta e sesto posto per Valentino Rossi. Settima piazza per la Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Completano la top ten Crutchlow, Nakagami e Bradl. Prossima tappa del Motomondiale, classe MotoGp, domenica 12 maggio a Le Mans, in Francia.





