MotoGp, Honda: Marquez tornerà domenica a Jerez

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "Dopo un'operazione riuscita martedì, Marc Marquez tornerà a Jerez". Così su Twitter il team Repsol Honda annuncia la ripresa a tempo di record del campione del mondo in carica della MotoGp, che sarà arruolato per la seconda prova del Motomondiale in programma domenica sulla pista di Jerez de la Frontera, in Spagna, subito dopo l'operazione all'omero destro.

