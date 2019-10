MotoGp, Gp Thailandia: pole position a Quartararo, Rossi è nono

di amr

Buriram (Thailandia), 5 ott. (LaPresse) - Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia valido per la classe MotoGp. Sul Chang Buriram Circuit. Il giovane francese della Yamaha Team Petronas, nonostante una caduta, ha girato in 1:29.719, precedendo di 0.106 lo spagnolo Maverick Vinales su Yamaha ufficiale. Terzo tempo per la Honda del leader del Mondiale Marc Marquez, staccato di 0.212. Ottimo il quarto tempo di Franco Morbidelli, sull'altra Yamaha Petrona, migliore degli italiani a 0.712 dalla pole. Quinto Danilo Petrucci sulla prima Ducati ufficiale, staccato di 0.803.

(Segue)

