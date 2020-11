MotoGp: a Valencia pole position per Pol Espargaro

Pole position per lo spagnolo Pol Espargaro, su KTM, nel Gran Premio di Europa, sul circuito di Valencia. "Era molto difficile ottenere la pole, ho visto che il mio compagno di squadra Oliveira era velocissimo. In qualifica provi sempre a dare il massimo ed ho fatto un bel giro, pulito. Sono contentissimo, domani la gara sarà in condizioni diverse ma partendo da questa posizione sarà tutto più facile", ha detto lo spagnolo commentando ai microfoni di Sky Sport la pole position ottenuta nel Gp di Europa a Valencia.

Espargaro ha preceduto il connazionale Alex Rins su Suzuki di appena 0.041 millesimi di secondo. Terza posizione in griglia per il giapponese Takaaki Nakagami su Honda. Fuori dai primi dieci invece, tutti gli altri piloti italiani, Andrea Dovizioso, Pecco Bagnaia, Danilo Petru e Valentino Rossi, che torna in pista dopo essere guarito dal virus.

"Sono molto contento di essere tornato in sella. Nelle prime prove avevo un buon feeling e mi sono divertito. Il mio passo in queste condizioni non era per niente male", ha detto il pilota Yamaha. "Purtroppo non avevo nessuna possibilità di competere con i tempi sul giro di ieri, in condizioni più asciutte, per entrare nella top 10. Ma comunque, è stata una buona sessione", ha aggiunto.

