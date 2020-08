MotoGp, danni a placca titanio: Marquez operato di nuovo

di amr/lrs

Milano, 3 ago. (LaPresse) - Marc Marquez ha subito una seconda operazione oggi, lunedì 3 agosto, dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per sistemare l'omero destro aveva subito danni a causa dell'accumulo di stress. Lo riferisce la Honda in una nota. Il dott. Xavier Mir e il suo team presso l'Ospedale Universitari Dexeus hanno sostituito con successo la piastra di titanio e Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso. Marquez stava cercando di fare di tutto per tornare in pista già nel prossimo weekend per il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno.

